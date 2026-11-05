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Число погибших в Комышувасе возросло до 42, ещё 33 человека ищут под завалами

UA NEWS 05 Ноября 2026 11:14
Число погибших в Комышувасе возросло до 42, ещё 33 человека ищут под завалами

В Комышувасе продолжаются аварийно-спасательные работы уже четвертые сутки. На данный момент спасатели извлекли из-под завалов тела 42 погибших. В настоящее время ведется идентификация неопознанных тел.

В то же время под обломками еще могут находиться 33 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются без перерыва.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В Комишувахе жителей призвали эвакуироваться после обстрела РФ авиабомбами.

Семьи погибших в результате российской атаки на Комишуваху Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT

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