Число погибших в Комышувасе возросло до 42, ещё 33 человека ищут под завалами
В Комышувасе продолжаются аварийно-спасательные работы уже четвертые сутки. На данный момент спасатели извлекли из-под завалов тела 42 погибших. В настоящее время ведется идентификация неопознанных тел.
В то же время под обломками еще могут находиться 33 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются без перерыва.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В Комишувахе жителей призвали эвакуироваться после обстрела РФ авиабомбами.
Семьи погибших в результате российской атаки на Комишуваху Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.
Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT