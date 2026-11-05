Liczba ofiar śmiertelnych w Komyshuwasi wzrosła do 42, a 33 osoby wciąż są poszukiwane pod gruzami

W Komyshuwasi trwa czwarta doba akcji ratowniczej. Jak dotąd ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 42 ofiar śmiertelnych. Trwa identyfikacja ciał osób, których tożsamości nie udało się jeszcze ustalić.

Jednocześnie pod gruzami może nadal znajdować się 33 osób. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwa nieprzerwanie.

Informuje o tym Narodowa Policja Ukrainy.

W Komyshuwasi wezwano mieszkańców do ewakuacji po ostrzale przez Rosję bombami lotniczymi.

Rodziny ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwę może okazać się najkrwawszym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT

Czytaj nas na