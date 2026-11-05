在扎波罗热地区，两名警司因俄罗斯联邦的袭击而遇难

两名警司——奥列格·杜贝茨基和谢尔盖·别列日科——因俄罗斯在扎波罗热州科米舒瓦哈附近对警车发动袭击而受重伤，最终不治身亡。 医生们奋战了三天试图挽救这两名执法人员的生命，但最终未能成功。

11月1日，一架俄罗斯无人机袭击了警用车辆。袭击导致两名警员身受重伤。尽管医护人员竭尽全力抢救，但两名警员仍于11月4日在医院不治身亡。

奥列格·杜贝茨基曾担任奥里霍夫市波洛吉区警察局第4派出所值班室主任。

谢尔盖·别列日科曾担任该部门预防事务副主管。

这两名执法人员均拥有警察少校军衔，并已将20余年的生命奉献给了警务工作。乌克兰国家警察局指出，在此期间，他们完成了数十项艰巨任务，始终忠于自己的工作。

“我们尚未从之前的损失中恢复过来，又再次遭遇悲痛。我们的两位同事离开了人世，”该部门表示。

乌克兰国家警察局通报了这一消息。

在科米舒瓦哈，紧急救援工作已持续第四天。截至目前，救援人员已从废墟中寻获42具遇难者遗体。目前，对身份不明遗体的辨认工作仍在进行中。

11月2日，俄罗斯对扎波罗热州科米舒瓦哈村实施空袭，导致四名执法人员遇难。袭击发生时，他们正在帮助当地居民前往地下学校避难。

在俄罗斯对扎波罗热州科米舒瓦哈村的袭击中遇难者的家属将获得丧葬补助，伤者将从州预算中获得现金援助。每位伤者的补助金额最高可达5万格里夫纳。

《纽约时报》称，对科米舒瓦哈的袭击可能是俄罗斯针对平民最致命的一次袭击

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