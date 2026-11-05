Видео: Бойцы ССО взяли в плен российского военнослужащего, переодетого в форму ВСУ

Оперативники 3-го отряда 4-го полка Сил специальных операций «Рейнджер» захватили российского военнослужащего без единого выстрела. Он был одет в форму Вооруженных сил Украины.

Украинские спецназовцы обнаружили позицию оккупанта на одном из самых горячих направлений фронта. Его местонахождение помог установить оставленный мусор. При себе россиянин имел оружие, три радиостанции, рюкзак с провизией и снаряжением.

Оператор с позывным «Машинист» вступил с ним в разговор, дезориентировал противника и убедил сложить оружие. В ходе допроса выяснилось, что пленный служит в армии РФ с 2023 года и участвовал в наступлении в Харьковской области.

Благодаря операции украинских военных обменный фонд пополнился ещё одним оккупантом, а спецназовцы получили от него ценную информацию.

Источник: 3-й отряд 4-го полка ССО «Рейнджер».

Операторы батальона «Воля» 57-й отдельной мотопехотной бригады провели почти суточную операцию по эвакуации тела погибшего украинского военного в окрестностях Волчанска. Для этого привлекли российского военнопленного, которого захватили с помощью дрона.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые кадры спецоперации GROUP 10 в Сумской области. За семь дней украинские спецназовцы очистили от российских оккупантов более 600 гектаров территории, поразили 1100 целей и ликвидировали 108 захватчиков. Еще 29 российских военных попали в плен.

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады взяли в плен 21-летнего российского срочника Ярослава Сидорова, который ранее проходил службу в Приморском крае и занимался радиоразведкой против Китая и Северной Кореи.

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