Żołnierze 3. oddziału 4. pułku Sił Operacji Specjalnych „Ranger” pojmali rosyjskiego żołnierza bez oddania ani jednego strzału. Miał on na sobie mundur Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińscy żołnierze sił specjalnych wykryli pozycję okupanta na jednym z najbardziej gorących odcinków frontu. Jego miejsce pobytu udało się ustalić dzięki pozostawionym śmieciom. Rosjanin miał przy sobie broń, trzy radiostacje, plecak z prowiantem i wyposażeniem.

Operator o pseudonimie „Maszynista” nawiązał z nim rozmowę, zdezorientował przeciwnika i przekonał go do złożenia broni. Podczas przesłuchania ustalono, że jeniec służy w armii RF od 2023 roku i brał udział w ofensywie w obwodzie charkowskim.

Dzięki operacji ukraińskich żołnierzy lista osób do wymiany powiększyła się o kolejnego okupanta, a żołnierze sił specjalnych uzyskali od niego cenne informacje.

Źródło: 3. oddział 4. pułku Sił Specjalnych „Ranger”.

Operatorzy batalionu „Wolja” z 57. oddzielnej brygady motorizowanej przeprowadzili trwającą prawie dobę operację ewakuacji zwłok poległego ukraińskiego żołnierza na obrzeżach Wołczanska. W tym celu wykorzystano rosyjskiego jeńca wojennego, którego schwytano przy pomocy drona.

Główne Wywiadowe Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikowało nowe zdjęcia z operacji specjalnej GROUP 10 w obwodzie sumskim. W ciągu siedmiu dni ukraińscy żołnierze sił specjalnych oczyścili z rosyjskich okupantów ponad 600 hektarów terytorium, zniszczyli 1100 celów i zlikwidowali 108 najeźdźców. Kolejnych 29 rosyjskich żołnierzy trafiło do niewoli.

Żołnierze 95. Samodzielnej Brygady Desantowo--szturmowej Poleskiej, wzięli do niewoli 21-letniego rosyjskiego żołnierza służby zasadniczej Jarosława Sidorowa, który wcześniej służył w obwodzie primorskim i zajmował się wywiadem radiowym przeciwko Chinom i Korei Północnej.

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