“游骑兵”特种作战部队第4团第3分队的队员们未开一枪便俘获了一名俄罗斯军人。该军人身着乌克兰武装部队军装。

乌克兰特种部队在前线最激烈的交火区域之一发现了这名占领军的据点。通过其遗留的垃圾，成功锁定了他的位置。该名俄罗斯军人随身携带了一支武器、三台无线电台，以及一个装有食物和装备的背包。

代号为“机车司机”的通信员与其展开对话，通过扰乱其判断，成功说服其缴械投降。 经审讯查明，该俘虏自2023年起服役于俄罗斯联邦军队，并曾参与对哈尔科夫州的进攻行动。

得益于乌克兰军方的此次行动，战俘交换名册又增加了一名占领军士兵，而特种部队成员也从他那里获得了有价值的情报。

消息来源：特种作战部队“游骑兵”第4团第3分队。

第57独立摩托化步兵旅“沃利亚”营的操作员在沃夫昌斯克郊外开展了一次持续近24小时的行动，将一名阵亡乌克兰军人的遗体运出。 为此，他们动用了通过无人机俘获的一名俄罗斯战俘。

乌克兰国防部情报总局公布了在苏梅州开展的“GROUP 10”特战行动的新画面。 七天内，乌克兰特种部队从俄罗斯占领者手中收复了超过600公顷的领土，打击了1100个目标，并消灭了108名侵略者。另有29名俄罗斯军人被俘。

第95独立空降突击旅的官兵俘虏了21岁的俄罗斯现役士兵雅罗斯拉夫·西多罗夫，他此前曾在滨海边疆区服役，并从事针对中国和朝鲜的无线电侦察工作。

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