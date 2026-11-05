Еще троим российским военнослужащим предъявили подозрения в связи с ударом по «Охматдету»

СБУ и Офис генерального прокурора заочно предъявили подозрение трём представителям командования армии РФ, причастным к организации ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года.

Речь идет о командире 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олеге Скитском, заместителя командира 22-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии Илью Корякина и начальника штаба 121-го полка Александра Сенченко.

По данным следствия, они участвовали в планировании атаки и отдали подчинённым приказ применить крылатую ракету Х-101, выпущенную с бомбардировщика Ту-95МС.

В результате удара по корпусу токсикологии погибли два человека, ещё десятки получили ранения.

Фигурантам инкриминируются военные преступления, сопряженные с умышленным убийством. Ранее в связи с этим ударом подозрения были предъявлены российским генералам Сергею Кобылашу, Сергею Кувалдину и Николаю Варпаховичу.

Источник: Служба безопасности Украины.

В Киеве полностью завершили восстановление национальной детской специализированной больницы «Охматдет», поврежденной в результате российского ракетного удара в июле 2024 года.

В России застрелили офицера, причастного к обстрелу «Охматдита».

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора официально предъявили заочное подозрение генерал-майору Сергею Кувалдину. Следствие установило, что именно он, занимая должность начальника штаба дальней авиации ВВС РФ, отдал преступный приказ о нанесении массированного ракетного удара по детской больнице «Охматдет» 8 июля 2024 года.

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