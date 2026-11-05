又有三名俄罗斯军人因袭击奥赫马特迪特医院被宣布为嫌疑人

乌克兰安全局（SBU）和总检察长办公室已对三名俄罗斯联邦陆军指挥部人员发出缺席指控，指控其涉嫌策划2024年7月8日对基辅“奥赫马特迪特”儿童医院的导弹袭击。

涉案人员包括第121重型轰炸机航空团指挥官奥列格·斯基茨基、 第22重型轰炸机航空师副师长伊利亚·科里亚金，以及第121团参谋长亚历山大·森琴科。

据调查显示，他们参与了此次袭击的策划，并下令下属使用从图-95MS轰炸机上发射的X-101巡航导弹。

此次对毒理学系大楼的袭击造成两人死亡，另有数十人受伤。

涉案人员被指控犯有战争罪，并伴有故意杀人罪。此前，俄罗斯将军谢尔盖·科比拉什、谢尔盖·库瓦尔丁和尼古拉·瓦尔帕霍维奇也因此次袭击受到怀疑。

来源：乌克兰安全局。

基辅已全面完成国家儿童专科医院“奥赫马特迪特”的重建工作，该医院曾于2024年7月在俄罗斯导弹袭击中受损。

在俄罗斯，一名参与炮击“奥赫马特迪特”医院的军官遭枪击身亡。

乌克兰安全局和总检察长办公室已正式对少将谢尔盖·库瓦尔丁提出缺席指控。 调查证实，正是他当时担任俄罗斯空军远程航空兵参谋长一职，于2024年7月8日下达了针对“奥赫马特迪特”儿童医院实施大规模导弹袭击的犯罪命令。

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