来自哈尔科夫的教师亚历山德拉·卡扎罗维茨卡在临时被占领的辛菲罗波尔看守所身亡。她是哈尔科夫语言学校“专业”的联合创始人兼教学总监。 其死亡的原因和具体情况目前尚未明确。

卡扎罗维茨卡娅的同事们如是说：“我们怀着无比沉痛的心情宣布：‘专业’语言学校的教学主任（Director of Studies）兼联合创始人亚历山德拉·卡扎罗维茨卡娅（科列斯尼科娃）已离世。是俄罗斯夺走了她的生命。 萨沙是一位无比明朗且才华横溢的人。作为一名真正的教师和导师，她从未停止过自我提升，并由衷为每一位学生的成功感到高兴。”

据俄罗斯占领当局的声明称，该女子的死因据称是“自杀”。10月25日确认其死亡，随后于11月4日在塞瓦斯托波尔下葬。

“萨沙出身于军人家庭，童年时曾随父母走遍整个苏联。父亲退休后，选定在塞瓦斯托波尔安家。 而萨沙本人成年后的绝大多数时间都住在哈尔科夫，她的祖母就住在那儿，”同事们回忆道。

在俄罗斯再次大规模入侵后，家人决定将年迈的父母永久接往土耳其，以便女儿和丈夫能照顾他们。 2026年夏天，卡扎罗维茨卡前往被占领的克里米亚，最多停留一个月，以帮助亲人出售房产并完成搬迁。

在塞瓦斯托波尔，她被俄罗斯安全部队拘留。

“他们发现了她自全面入侵伊始就与一名志愿者之间的通信记录。随后，她在单人牢房中度过了三个月，等待审判。之后便发生了‘自杀’事件，”卡扎罗维茨卡的同事们写道。

亚历山德拉享年44岁。她身后留下了丈夫阿列克谢和女儿阿丽莎。

占领者并未透露具体指控该女子违反了哪条法律条款。

据“专业”语言学校在Facebook上的报道以及俄罗斯宣传媒体称。

乌克兰女记者罗什奇娜死亡的看守所所长被怀疑实施了酷刑。

自全面战争爆发以来，俄罗斯因政治迫害已造成至少69人死亡。

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