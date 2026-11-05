У СІЗО окупованого Криму загинула викладачка з Харкова

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У слідчому ізоляторі тимчасово окупованого Сімферополя загинула викладачка з Харкова Олександра Казаровицька. Вона була співзасновницею та директоркою з навчання харківської мовної школи «Професіонал». Причини та обставини її загибелі наразі не уточнюються.

Дослівно колеги Казаровицької: "З великим болем повідомляємо: не стало Олександри Казаровицької (Колеснікової), директорки з навчання (Director of Studies) і співзасновниці школи "Професіонал". Її вбила Росія. Саша була неймовірно світлою і талановитою людиною. Справжня викладачка й наставниця, вона ніколи не зупинялася у власному розвитку і щиро раділа успіхам кожного учня".

За заявою російської окупаційної влади, причиною смерті жінки нібито стало "самогубство". Смерть констатували 25 жовтня, після чого її поховали в Севастополі 4 листопада.

"Саша з родини військового і в дитинстві разом із батьками об'їздила весь Радянський Союз. Коли батько вийшов на пенсію, він обрав квартиру в Севастополі. Сама ж Саша майже все доросле життя прожила в Харкові, де жила її бабуся", – згадують колеги.

Після повтомасштабного вторгнення родина вирішила назавжди перевезти літніх батьків до Туреччини, аби донька разом із чоловіком могли піклуватися про них. Улітку 2026 року Казаровицька поїхала до окупованого Криму максимум на місяць, щоб допомогти рідним продати помешкання й завершити переїзд.

У Севастополі жінку затримали російські силовики.

"Знайшли її листування з волонтером ще з початку повномасштабного вторгнення. Далі три місяці в одиночній камері. Очікування суду. А потім "самогубство"", – пишуть колеги Казаровицької.

Олександрі було 44 роки. У неї залишилися чоловік Олексій і донька Аліса.

Яку саме статтю інкримінували жінці, окупанти не розголошують.

Про це повідомляє мовна школа "Професіонал" у Facebook, а також російські пропагандистські ЗМІ.

Начальника СІЗО, де загинула українська журналістка Рощина, підозрюють у катуваннях.

Від початку повномасштабної війни в Росії через політичні репресії загинули щонайменше 69 людей.

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