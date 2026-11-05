В СИЗО оккупированного Крыма погибла преподавательница из Харькова

В следственном изоляторе временно оккупированного Симферополя погибла преподавательница из Харькова Александра Казаровицкая. Она была соучредителем и директором по учебной работе харьковской языковой школы «Профессионал». Причины и обстоятельства её гибели пока не уточняются.

Дословно слова коллег Казаровицкой: «С большой болью сообщаем: не стало Александры Казаровицкой (Колесниковой), директора по обучению (Director of Studies) и соучредителя школы «Профессионал». Её убила Россия. Саша была невероятно светлым и талантливым человеком. Настоящая преподавательница и наставница, она никогда не останавливалась в собственном развитии и искренне радовалась успехам каждого ученика».

По заявлению российских оккупационных властей, причиной смерти женщины якобы стало «самоубийство». Смерть констатировали 25 октября, после чего её похоронили в Севастополе 4 ноября.

«Саша выросла в семье военного и в детстве вместе с родителями объездила весь Советский Союз. Когда отец вышел на пенсию, он выбрал квартиру в Севастополе. Сама же Саша почти всю взрослую жизнь прожила в Харькове, где жила ее бабушка», — вспоминают коллеги.

После крупномасштабного вторжения семья решила навсегда перевезти пожилых родителей в Турцию, чтобы дочь вместе с мужем могла заботиться о них. Летом 2026 года Казаровицкая поехала в оккупированный Крым максимум на месяц, чтобы помочь родным продать квартиру и завершить переезд.

В Севастополе женщину задержали российские силовики.

«Нашли её переписку с волонтером ещё с начала полномасштабного вторжения. Затем три месяца в одиночной камере. Ожидание суда. А потом «самоубийство»», — пишут коллеги Казаровицкой.

Александре было 44 года. У неё остались муж Алексей и дочь Алиса.

Какую именно статью инкриминировали женщине, оккупанты не разглашают.

Об этом сообщает языковая школа «Профессионал» в Facebook, а также российские пропагандистские СМИ.

Начальника СИЗО, где погибла украинская журналистка Рощина, подозревают в пытках.

С начала полномасштабной войны в России в результате политических репрессий погибли как минимум 69 человек.

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