Російський дрон атакував енергетичний об’єкт на Миколаївщині

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5 листопада російські війська завдали удару безпілотником типу «Герань» по об’єкту енергетичної інфраструктури в Миколаївській області.

Також ворог спрямував FPV-дрон і БПЛА типу «Молнія» на Куцурубську громаду Миколаївського району. Унаслідок цієї атаки в селі Дмитрівка пошкоджень зазнала господарча споруда.

В обох випадках минулося без постраждалих.

Про це Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.

Російська армія за добу атакувала 51 населений пункт Запорізької області.

Нагадаємо, російські війська протягом дня 5 листопада понад тридцять разів атакували Дніпропетровську область із використанням безпілотників, артилерії та авіабомб. Під удари потрапили шість районів регіону, внаслідок чого семеро людей, зокрема дитина, дістали поранення.

5 листопада російські війська атакували кілька громад Вінницької області, внаслідок чого зазнали пошкоджень цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.

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