Російський дрон атакував енергетичний об’єкт на Миколаївщині
5 листопада російські війська завдали удару безпілотником типу «Герань» по об’єкту енергетичної інфраструктури в Миколаївській області.
Також ворог спрямував FPV-дрон і БПЛА типу «Молнія» на Куцурубську громаду Миколаївського району. Унаслідок цієї атаки в селі Дмитрівка пошкоджень зазнала господарча споруда.
В обох випадках минулося без постраждалих.
Про це Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.
Російська армія за добу атакувала 51 населений пункт Запорізької області.
Нагадаємо, російські війська протягом дня 5 листопада понад тридцять разів атакували Дніпропетровську область із використанням безпілотників, артилерії та авіабомб. Під удари потрапили шість районів регіону, внаслідок чого семеро людей, зокрема дитина, дістали поранення.
5 листопада російські війська атакували кілька громад Вінницької області, внаслідок чого зазнали пошкоджень цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.