5 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą drona typu „Geran” na obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie mykołajowskim.

Ponadto wróg skierował drona FPV oraz bezzałogowy statek powietrzny typu „Molnia” w stronę gminy Kutsurub w rejonie mykołajowskim. W wyniku tego ataku w miejscowości Dmitrivka uszkodzeniu uległ budynek gospodarczy.

W obu przypadkach nie odnotowano ofiar.

Informację tę podała na Facebooku Obwodowa Administracja Wojskowa w Mikołajowie.

W ciągu ostatniej doby armia rosyjska zaatakowała 51 miejscowości w obwodzie zaporoskim.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 5 listopada rosyjskie wojska ponad trzydzieści razy zaatakowały obwód dniepropetrowski, wykorzystując drony, artylerię i bomby lotnicze. Ataki dotknęły sześć rejonów regionu, w wyniku czego siedem osób, w tym dziecko, odniosło rany.

5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały kilka gmin w obwodzie winnickim, w wyniku czego uszkodzeniu uległy obiekty cywilne i infrastruktura krytyczna. Nie ma informacji o ofiarach.

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