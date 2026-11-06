Российский дрон атаковал энергетический объект в Николаевской области

5 ноября российские войска нанесли удар беспилотником типа «Герань» по объекту энергетической инфраструктуры в Николаевской области.

Также враг направил FPV-дрон и БПЛА типа «Молния» на Куцурубскую общину Николаевского района. В результате этой атаки в селе Дмитровка были повреждены хозяйственные постройки.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Об этом Николаевская областная военная администрация сообщила в Facebook.

Российская армия за сутки атаковала 51 населенный пункт Запорожской области.

Напомним, что 5 ноября в течение дня российские войска более тридцати раз атаковали Днепропетровскую область с использованием беспилотников, артиллерии и авиабомб. Под удары попали шесть районов региона, в результате чего семь человек, в том числе ребенок, получили ранения.

5 ноября российские войска атаковали несколько населенных пунктов Винницкой области, в результате чего были повреждены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Информация о пострадавших отсутствует.

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