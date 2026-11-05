Trzem kolejnym rosyjskim żołnierzom postawiono zarzuty w związku z atakiem na Ochmatdit

SBU oraz Biuro Prokuratora Generalnego postawiły zaocznie zarzuty trzem przedstawicielom dowództwa armii RF, zamieszanym w organizację ataku rakietowego na szpital dziecięcy „Okhmatdyt” w Kijowie 8 lipca 2024 roku.

Chodzi o dowódcę 121. ciężkiego bombowego pułku lotniczego Olega Skickiego, zastępcę dowódcy 22. ciężkiej dywizji lotnictwa bombowego Ilję Koryakina oraz szefa sztabu 121. pułku Aleksandra Senchenko.

Według ustaleń śledztwa brali oni udział w planowaniu ataku i wydali podwładnym rozkaz użycia pocisku skrzydłowego X-101, wystrzelonego z bombowca Tu-95MS.

W wyniku uderzenia w budynek wydziału toksykologii zginęły dwie osoby, a dziesiątki innych odniosły obrażenia.

Oskarżonym zarzuca się zbrodnie wojenne w połączeniu z umyślnym zabójstwem. Wcześniej w związku z tym atakiem podejrzenia padły na rosyjskich generałów Siergieja Kobylasza, Siergieja Kuwaldina i Mikołaja Warpakowicza.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

W Kijowie całkowicie zakończono odbudowę krajowego specjalistycznego szpitala dziecięcego „Okhmatdyt”, uszkodzonego w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w lipcu 2024 roku.

W Rosji zastrzelono oficera zamieszanego w ostrzał szpitala „Okhmatdyt”.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Biuro Prokuratora Generalnego oficjalnie postawiły zarzuty zaocznie generałowi majorowi Siergiejowi Kuwaldinowi. Śledztwo wykazało, że to właśnie on, pełniąc funkcję szefa sztabu lotnictwa dalekiego zasięgu Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej, wydał przestępczy rozkaz przeprowadzenia masowanego ataku rakietowego na szpital dziecięcy „Okhmatdit” 8 lipca 2024 roku.

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