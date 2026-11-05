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Film: Ukraiński MiG-29 zniszczył wrogiego drona strzałem z pokładowego działka

UA NEWS 05 listopada 2026 17:57
Film: Ukraiński MiG-29 zniszczył wrogiego drona strzałem z pokładowego działka

W sieci pojawiło się nagranie, na którym ukraiński pilot myśliwca MiG-29 niszczy rosyjskiego drona za pomocą pokładowego działka.

 Chwila ataku została uchwycona przez kamerę zamontowaną w kokpicie samolotu. Na nagraniu widać, jak po pierwszym strzale cel powietrzny zapala się i wybucha.

Ukraiński pilot myśliwca MiG-29 o znaku wywoławczym „West” zniszczył dwa rosyjskie drony podczas odpierania kolejnego ataku powietrznego wroga. Aby zniszczyć pierwszy cel, pilot użył pocisku typu „powietrze–powietrze”, a drugi zestrzelił z działka pokładowego.

Wcześniej żołnierze Sił Specjalnych przeprowadzili zasadzkę na tyłach terytorium Rosji i zniszczyli pojazd okupantów.

Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakiet Iskander-M.

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