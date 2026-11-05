Видео: Украинский МиГ-29 сбил вражеский дрон выстрелом из бортовой пушки

В сети появилось видео, на котором украинский пилот истребителя МиГ-29 поражает российский беспилотник из бортовой пушки.

Момент атаки зафиксировала камера, установленная в кабине самолета. На записи видно, как после первого выстрела воздушная цель загорается и взрывается.

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Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «West» уничтожил два российских беспилотника во время отражения очередной воздушной атаки противника. Для поражения первой цели летчик применил ракету класса «воздух-воздух», а вторую сбил из авиационной пушки.

Ранее бойцы ССО устроили засаду в тылу РФ и уничтожили автомобиль оккупантов.

Добавим, что Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М».

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