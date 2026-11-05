В Александровской общине Кировоградской области в результате российского удара загорелся жилой дом. Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии их число возросло до трёх. Все раненые были доставлены в больницу.

После российского удара в Александровской общине возник пожар в жилом доме. На место происшествия прибыли соответствующие службы. Они работают над ликвидацией последствий атаки и оказывают необходимую помощь пострадавшим. «На месте происшествия работают соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки», — отметил Райкович.

Сначала глава ОГА сообщил о двух пострадавших, которых передали медикам. Позже он уточнил, что в результате атаки пострадал ещё один человек. Таким образом, общее число пострадавших возросло до трёх. Всех троих госпитализировали. Других подробностей об их состоянии, характере травм и масштабах повреждений дома глава области на тот момент не сообщал. Об атаке сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович на своей странице в Facebook.

Ночью 4 ноября российские беспилотники атаковали Кировоградскую область, нацелившись на энергетическую инфраструктуру. В результате ударов повреждены частный дом и шесть единиц техники аграрного предприятия. Погибших и пострадавших нет.

В ночь на 1 ноября в Кировоградской области обломки российских беспилотников повредили линии электропередач, учебное заведение и складские помещения агропредприятия. Также были выбиты окна в одном из жилых домов. Энергетики готовятся восстанавливать электроснабжение.

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