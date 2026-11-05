ГУР расчистило 642 гектара в Сумской области в ходе операции «Чебуречная»

Спецназовцы Главного управления разведки провели в Сумской области семинедельную операцию под названием «Чебуречная». За это время украинские военные сорвали наступательные планы российских войск, зачистили 642 гектара территории и уничтожили более сотни оккупантов. Еще 29 российских военных попали в плен.

Операцию «Чебуречная» провели бойцы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР Министерства обороны Украины. Боевая операция длилась семь недель и состояла из двух этапов. Украинские спецназовцы действовали на определенном участке Сумской области, где должны были остановить продвижение российских войск и не допустить реализации их наступательных планов.

В результате операции разведчики отбили и зачистили 642 гектара территории. После завершения боевых задач освобожденные позиции передали другим подразделениям Сил обороны Украины. Это позволило украинским военным закрепиться на занятых рубежах и продолжить оборону этого участка.

Какие потери понесли российские войска

По данным ГУР, в ходе операции украинские спецназовцы уничтожили 107 российских военных. Еще 157 оккупантов получили ранения. Кроме того, 29 военнослужащих РФ попали в плен. Отдельно разведка сообщила о значительных потерях россиян в технике и военной инфраструктуре. В частности, украинские бойцы уничтожили 61 пусковую площадку и пункт управления беспилотниками. Это ограничило возможности противника использовать дроны для разведки и атак на этом участке фронта.

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Также в ходе операции были поражены 31 артиллерийская система и 368 единиц автомобильной техники. Среди уничтоженных целей — 630 укрытий и фортификационных сооружений, которые российские военные использовали для размещения личного состава и оборудования позиций. В целом результаты операции включают как потери российской армии в личном составе, так и уничтожение техники, средств управления беспилотниками и укреплений.

В ГУР отмечают, что операция «Чебуречная» позволила сорвать планы российских войск на этом направлении и вернуть под контроль украинских подразделений значительный участок территории Сумской области.

В то же время обнародованные цифры являются данными украинской военной разведки. Независимого подтверждения всех заявленных потерь российской армии пока нет. О результатах операции сообщили в Главном управлении разведки.

Украинские военные недавно смогли укрепить свои позиции в Сумской и Донецкой областях, а также сорвать ряд наступательных операций российской армии. На отдельных направлениях оккупанты пытались продвинуться вперед, однако столкнулись с украинскими контратаками.

За прошедшие сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Сумской области. В результате обстрелов погиб 63-летний мужчина, еще семь человек пострадали, среди них — 12-летняя девочка.

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