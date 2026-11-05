Відео: Український МіГ-29 знищив ворожий дрон пострілом із бортової гармати
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У мережі з’явилося відео, на якому український пілот винищувача МіГ-29 уражає російський безпілотник із бортової гармати.
Момент атаки зафіксувала камера, встановлена в кабіні літака. На записі видно, як після першого пострілу повітряна ціль спалахує та вибухає.
Український пілот винищувача МіГ-29 з позивним «West» знищив два російські безпілотники під час відбиття чергової повітряної атаки противника. Для ураження першої цілі льотчик застосував ракету класу «повітря — повітря», а другу збив з авіаційної гармати.
Раніше бійці ССО провели засідку в тилу РФ та знищили автомобіль окупантів.
Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.