Відео: Український МіГ-29 знищив ворожий дрон пострілом із бортової гармати

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У мережі з’явилося відео, на якому український пілот винищувача МіГ-29 уражає російський безпілотник із бортової гармати.

Момент атаки зафіксувала камера, встановлена в кабіні літака. На записі видно, як після першого пострілу повітряна ціль спалахує та вибухає.

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Український пілот винищувача МіГ-29 з позивним «West» знищив два російські безпілотники під час відбиття чергової повітряної атаки противника. Для ураження першої цілі льотчик застосував ракету класу «повітря — повітря», а другу збив з авіаційної гармати.

Раніше бійці ССО провели засідку в тилу РФ та знищили автомобіль окупантів.

Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.

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