Siergieja Mulivanowa, który wyemigrował do Rosji w 2024 roku z powodu niezgody z polityką Łotwy, zmuszono do podpisania umowy z rosyjskim Ministerstwem Obrony w moskiewskim areszcie śledczym. Obecnie mężczyzna prawdopodobnie przebywa na froncie, kontakt z nim został zerwany.

Według informacji podanych przez serwis „Ostrozhno, novosti”, w kwietniu 2026 roku Mulivanow został aresztowany pod zarzutem bycia „droperem” – czyli przewożenia pieniędzy skradzionych przez oszustów. Według relacji krewnych, on sam padł ofiarą oszukańczego procederu.

30 października mężczyzna został wysłany do wojska. Wcześniej zdążył poinformować bliskich, że przewożą go do Rostowa nad Donem. Bliscy twierdzą, że 59-letni mężczyzna cierpi na cukrzycę i polineuropatię i nie nadaje się do służby wojskowej.

Wcześniej Mulivanow aktywnie wspierał Kreml, wypowiadał się w duchu prorosyjskim i oskarżał władze Łotwy o represjonowanie ludności rosyjskojęzycznej. W 2025 roku oświadczył nawet, że sam bierze udział w rekrutacji mieszkańców Łotwy do wojny przeciwko Ukrainie.

W nocy z 2 na 3 listopada w Łotwie ogłoszono alarm powietrzny z powodu nieznanego drona. Obiekt spadł w regionie Balvi w pobliżu granicy z Rosją, po czym rozpoczęto tam naziemne działania poszukiwawcze.

Łotewska prokuratura stwierdziła, że migranci po białoruskiej stronie granicy mogli być zmuszani do niszczenia infrastruktury na terytorium Łotwy, jeśli nie zapłacili za nielegalne przekroczenie granicy.

Na granicy Łotwy i Białorusi uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni eskortowali co najmniej 20 migrantów podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy państwowej Łotwy. O zdarzeniu poinformowali minister spraw wewnętrznych Łotwy Janis Dombrava oraz łotewskie siły zbrojne.

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