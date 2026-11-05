W Winnicy osoby poszkodowane w wyniku rosyjskich ataków otrzymają środki finansowe na opłacenie czynszu

Mieszkańcy Winnicy, których domy zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku rosyjskich ataków, mogą otrzymać comiesięczną pomoc finansową na wynajem mieszkania. Aby ubiegać się o świadczenia, poszkodowani muszą zwrócić się do urzędów ds. pomocy społecznej.

Pomoc na wynajem mieszkania

„Wprowadzono nową miejską pomoc dla osób, których domy zostały zniszczone lub poważnie uszkodzone. Od 15 do 20 tys. hrywien miesięcznie w zależności od liczby członków rodziny” – podkreślił burmistrz.

Pomoc na pilne remonty

„Zatwierdziliśmy kolejne 36 wypłat na naprawę okien, drzwi i dachów. W zeszłym tygodniu – 47. Jest to wsparcie ze strony miasta na czas, gdy ludzie ubiegają się o odszkodowania w ramach programu „eOdbudowa” oraz o wypłaty od organizacji międzynarodowych” – dodał Morgunow.

Burmistrz wyjaśnił, że aby otrzymać pomoc, należy zwrócić się do urzędów ds. pomocy społecznej. Numery telefonów do uzyskania informacji:

097 101 58 40;

097 101 45 18.

Informację tę podano z powołaniem się na burmistrza Winnicy Siergieja Morgunowa.

Po rosyjskim ataku w Winnicy odnotowano trafienia w infrastrukturę cywilną.

W kierunku Winnicy leciał dron odrzutowy — rozległ się wybuch.

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