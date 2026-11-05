W wyniku ataku wrogich dronów w rejonie Buczany ranne zostały dwie osoby

W rejonie Buczany w obwodzie kijowskim w wyniku ataku rosyjskich dronów na teren zakładu produkcyjno-magazynowego rannych zostało dwoje cywilów.

Według danych Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej kobieta doznała ostrej reakcji na stres, a mężczyzna odniósł oparzenie przedramienia; obojgu udzielono pomocy medycznej na miejscu bez konieczności hospitalizacji. Fala uderzeniowa uszkodziła sąsiedni budynek magazynowy, dwa domy prywatne oraz dwa samochody; na miejscu zdarzenia działają jednostki Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Źródło: Kijowska Okręgowa Administracja Wojskowa.

5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały kilka gmin w obwodzie winnickim, w wyniku czego uszkodzeniu uległy obiekty cywilne i infrastruktura krytyczna. Wiadomo o ofiarach.

Dwóch majorów policji — Oleg Dubiecki i Siergiej Bereżko — zmarło w wyniku ciężkich obrażeń odniesionych podczas rosyjskiego ataku na samochód służbowy w pobliżu Komyszuwaki w obwodzie zaporoskim.

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