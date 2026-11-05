Rosyjska firma produkująca protezy „Bionika 2.0”, której głównym beneficjentem jest Siergiej Fokin, w latach 2024–2025 osiągnęła przychody w wysokości ponad 1 miliarda rubli (około 12,3 mln dolarów amerykańskich) z tytułu opieki nad rannymi uczestnikami wojny przeciwko Ukrainie.

Fokin jest dyrektorem Centrum Badań Podwodnych Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego i zyskał rozgłos w 2019 roku jako operator batyskafu Władimira Putina, a także jest krewnym zbliżonego do Kremla biznesmena Jurija Kowalczuka.

Przychody przedsiębiorstwa wzrosły z 252 milionów rubli (około 3,1 mln dolarów amerykańskich) w 2024 roku do 830 milionów rubli (około 10,2 mln dolarów amerykańskich) w 2025 roku, a zamówienia są realizowane przy wsparciu fundacji „Orion” pod kierownictwem Ksenii Szojgu. Ogólnie rzecz biorąc, rynek protetyki w Rosji gwałtownie się rozrósł z powodu setek tysięcy ciężko rannych żołnierzy po amputacjach, a wydatki z budżetu federalnego RF na te potrzeby wzrosły do 98 miliardów rubli (około 1,2 mld dolarów amerykańskich) w 2026 roku.

Źródło: „Vot Tak”.

Popyt na protezy w Rosji w 20245 roku wzrósł o 53% w porównaniu z rokiem 2023. Mieszkańcy kraju-agresora szczególnie często tracą ręce.

Władze rosyjskie planują utworzyć ośrodki rehabilitacyjne dla uczestników wojny przeciwko Ukrainie, którzy stracili kończyny. Takie placówki mają powstać w każdym z ośmiu okręgów federalnych Federacji Rosyjskiej. Nie podano jeszcze dokładnych terminów otwarcia tych placówek, jednak jeden ośrodek działa już na terenie Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego (RPSU) w podmoskiewiu.

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