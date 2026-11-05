Российская компания по производству протезов «Бионика 2.0», основным бенефициаром которой является Сергей Фокин, в 2024–2025 годах получила выручку более 1 миллиарда рублей (около 12,3 млн долларов США) на обслуживании раненых участников войны против Украины.

Фокин является директором Центра подводных исследований Российского географического общества и приобрел известность в 2019 году как оператор батискафа Владимира Путина, а также является родственником близкого к Кремлю бизнесмена Юрия Ковальчука.

Выручка предприятия выросла с 252 миллионов рублей (около 3,1 млн долларов США) в 2024 году до 830 миллионов рублей (около 10,2 млн долларов США) в 2025 году, а заказы обеспечиваются при содействии фонда «Орион» под руководством Ксении Шойгу. В целом рынок протезирования в РФ стремительно разросся из-за сотен тысяч тяжелораненых военных с ампутациями, а расходы федерального бюджета РФ на эти нужды выросли до 98 миллиардов рублей (около 1,2 млрд долларов США) в 2026 году.

Источник: «Вот Так».

Спрос на протезы в России в 20245 году вырос на 53% по сравнению с 2023 годом. Особенно часто жители страны-агрессора теряют руки.

Российские власти планируют создать реабилитационные центры для участников войны против Украины, потерявших конечности. Такие учреждения должны появиться в каждом из восьми федеральных округов РФ. Точных сроков открытия учреждений пока не называют, однако один центр уже работает на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) в Подмосковье.

Читай нас в