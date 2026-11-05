俄罗斯假肢制造公司“Bionica 2.0”（其主要受益人为谢尔盖·福金）， 在2024至2025年间，通过为在对乌克兰战争中受伤的参战人员提供服务，获得了超过10亿卢布（约合1230万美元）的收入。

福金是俄罗斯地理学会水下研究中心主任，因在2019年担任弗拉基米尔·普京的载人深潜器操作员而闻名，同时也是与克里姆林宫关系密切的商人尤里·科瓦尔丘克的亲属。

该企业的收入从2024年的2.52亿卢布（约合310万美元）增至2025年的8.3亿卢布（约合1020万美元）， 而订单则在克谢尼娅·绍伊古领导的“奥里昂”基金协助下获得保障。总体而言，由于数十万名遭受截肢的重伤军人，俄罗斯的假肢市场迅速扩张， 俄罗斯联邦预算用于此项需求的支出在2026年已增至980亿卢布（约合12亿美元）。

来源：《沃特塔克》。

20245年，俄罗斯对假肢的需求较2023年增长了53%。这个侵略国的居民失去手臂的情况尤为普遍。

俄罗斯当局计划为在对乌克兰战争中失去肢体的参战人员建立康复中心。此类机构将在俄罗斯联邦的八个联邦区中各设立一家。 虽然尚未公布这些机构的具体开业时间，但莫斯科州俄罗斯国立社会大学（РДСУ）内已有一家中心投入运营。

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