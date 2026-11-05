В Виннице пострадавшим от российских атак будут выделять деньги на аренду жилья

Жители Винницы, чьи дома были разрушены или повреждены в результате российских атак, могут получить ежемесячную финансовую помощь на аренду жилья. Для оформления выплат пострадавшим необходимо обратиться в управления социальной защиты населения.

Помощь на аренду жилья

«Ввели новую муниципальную выплату для людей, чьи дома разрушены или сильно повреждены. От 15 до 20 тыс. грн ежемесячно в зависимости от численности семьи», — подчеркнул мэр.

Помощь на срочные ремонты

«Утвердили ещё 36 выплат на восстановление окон, дверей и крыш. На прошлой неделе — 47. Это поддержка от города, пока люди оформляют компенсации по программе «еВосстановление» и выплаты от международных организаций», — добавил Моргунов.

Мэр пояснил, что для получения помощи необходимо обратиться в управления социальной защиты населения. Телефоны для справок:

097 101 58 40;

097 101 45 18.

Об этом сообщается со ссылкой на мэра Винницы Сергея Моргунова.

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