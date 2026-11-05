В Виннице пострадавшим от российских атак будут выделять деньги на аренду жилья
Жители Винницы, чьи дома были разрушены или повреждены в результате российских атак, могут получить ежемесячную финансовую помощь на аренду жилья. Для оформления выплат пострадавшим необходимо обратиться в управления социальной защиты населения.
Помощь на аренду жилья
«Ввели новую муниципальную выплату для людей, чьи дома разрушены или сильно повреждены. От 15 до 20 тыс. грн ежемесячно в зависимости от численности семьи», — подчеркнул мэр.
Помощь на срочные ремонты
«Утвердили ещё 36 выплат на восстановление окон, дверей и крыш. На прошлой неделе — 47. Это поддержка от города, пока люди оформляют компенсации по программе «еВосстановление» и выплаты от международных организаций», — добавил Моргунов.
Мэр пояснил, что для получения помощи необходимо обратиться в управления социальной защиты населения. Телефоны для справок:
- 097 101 58 40;
- 097 101 45 18.
Об этом сообщается со ссылкой на мэра Винницы Сергея Моргунова.
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