W Komyshuwasi udało się odnaleźć siedem osób, które uznano za zaginione po ataku Rosji

Organy ścigania ustaliły miejsce pobytu siedmiu osób, z którymi krewni stracili kontakt po rosyjskim ataku lotniczym na miejscowość Komyshuvakha w obwodzie zaporoskim, do którego doszło 2 listopada.

Według danych lokalnych władz wśród odnalezionych osób znajduje się 56-letnia Olga, którą uznano za potencjalną ofiarę zniszczenia schronu. Policjanci odnaleźli kobietę żywą i nieuszkodzoną. Akcja poszukiwawczo-ratownicza oraz działania śledcze na terenie miejscowości trwają, pomimo zagrożenia ponownymi atakami ze strony armii rosyjskiej.

Źródło: szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Przypomnijmy, że w Komyshuwasi trwa czwarta doba akcji ratowniczo-poszukiwawczej. Wcześniej ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 42 ofiar śmiertelnych. Obecnie trwa identyfikacja ciał, których tożsamości nie udało się ustalić.

W Komyshuwasi wezwano mieszkańców do ewakuacji po ostrzale przez Rosję bombami lotniczymi.

Rodziny ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwę może okazać się najbardziej śmiercionośnym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.

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