Szef Kremla Władimir Putin podpisał dekret o przekazaniu pod „tymczasowe zarządzanie” spółki akcyjnej „Aktywa Przemysłowe” 100% udziałów w czterech rosyjskich przedsiębiorstwach należących do japońskiej grupy Japan Tobacco International (JTI), a mianowicie „Petro”, „Kres Neva”, „J.T.I. Donskoy Tabak” oraz „J.T.I. Elets”.

Japońska firma kontrolowała do 40% rynku tytoniowego w Federacji Rosyjskiej i produkowała marki Winston, Camel, Sobranie oraz LD. Formalnie właściciele zachowują prawo własności, jednak tracą kontrolę nad przedsiębiorstwami zatrudniającymi 4 tysiące pracowników.

Zgodnie z danymi z rejestrów spółka akcyjna „Aktywa Przemysłowe” z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tysięcy rubli została zarejestrowana we wrześniu 2026 roku, a jej jedynym akcjonariuszem jest Siergiej Drjomow — były deputowany kontrolowanej przez Rosję „Rady Państwowej Krymu” oraz były oficer rosyjskich służb specjalnych (2000–2016). Oprócz JTI jesienią 2026 roku Kreml, w ramach dekretu o „zarządzie tymczasowym”, przejął rosyjskie aktywa firm Nestle, Aptar, Metro, Auchan, FM Logistic oraz „Lemana Pro”.

Źródło: rosyjskie media.

Władze rosyjskie znacznie zwiększyły sprzedaż mienia skonfiskowanego obywatelom i przedsiębiorstwom, aby zmniejszyć deficyt budżetowy, który rośnie w związku z wojną. Od stycznia do listopada 2026 r. wpływy ze sprzedaży tego mienia wyniosły około 4,6 mld dolarów. To ponad czterokrotnie więcej niż w całym 2025 r., kiedy udało się uzyskać około 1,1 mld dolarów.

Rosyjscy miliarderzy przekazali do budżetu Federacji Rosyjskiej ponad 5,6 mld dolarów — podaje agencja Reuters.

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