В Комышувахе удалось разыскать семерых человек, которые считались пропавшими без вести после нападения РФ

Правоохранительные органы установили местонахождение семи человек, с которыми родственники потеряли связь после российского авиаудара по поселку Комышуваха в Запорожской области, произошедшего 2 ноября.

По данным местных властей, среди разыскиваемых — 56-летняя Ольга, которую считали возможной жертвой разрушения укрытия. Полицейские нашли женщину живой и невредимой. Поисково-спасательные и розыскные работы на территории поселка продолжаются, несмотря на угрозу повторных атак со стороны армии РФ.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Напомним, в Комышувасе продолжаются четвертые сутки аварийно-спасательных работ. Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела 42 погибших. В настоящее время продолжается идентификация неопознанных тел.

В Комышувахе жителей призвали эвакуироваться после обстрела РФ авиабомбами.

Семьи погибших в результате российской атаки на Комышуваху Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT.

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