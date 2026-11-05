Видео: поля вокруг Покровска усеяны телами российских оккупантов

На Покровском направлении российские войска продолжают массированные штурмы, бросая вперед большое количество пехоты. Однако прорвать оборону Сил обороны им не удается.

Об этом в эфире «Армия TV» рассказал начальник отдела коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады Артем Прибильнов.

По его словам, поля в окрестностях Покровска усеяны телами российских военных, которых оккупанты не забирают с поля боя. Погибших оставляют под открытым небом, где их съедают мухи.

Военный также отметил, что противник активно использует различные способы маскировки и скрытого размещения дронов, пытаясь сократить время их подлета к украинским позициям.

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Источник: АрмияInform

В ночь на 5 ноября российские войска применили для атаки на Украину две управляемые авиационные ракеты Х-35 и 128 ударных беспилотников различных типов. Среди запущенных дронов 65 были реактивными.

Кабинет министров расширил возможности частной противовоздушной обороны и изменил правила участия предприятий в этом проекте. Теперь компании смогут помогать защищать не только собственные объекты, но и имущество других предприятий, передавать средства ПВО друг другу и использовать дополнительные виды техники. Всего правительство утвердило шесть ключевых нововведений.

В ночь на 4 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили и подавили 272 из 310 российских ударных беспилотников. Более 20 вражеских дронов по состоянию на утро оставались в воздушном пространстве Украины, боевые действия продолжались.

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