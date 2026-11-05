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Litwa wezwała przedstawiciela ambasady Federacji Rosyjskiej w związku z rosyjskimi atakami na obiekty cywilne na Ukrainie

UA NEWS 05 listopada 2026 15:14
Litwa wezwała przedstawiciela ambasady Federacji Rosyjskiej w związku z rosyjskimi atakami na obiekty cywilne na Ukrainie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy wezwało przedstawiciela ambasady Rosji, aby wyrazić protest przeciwko ostrzałom ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej Ukrainy.

„Wezwaliśmy przedstawiciela ambasady Rosji, aby potępić trwające ataki Rosji na ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną na terenie całej Ukrainy” – czytamy w komunikacie.

W litewskim ministerstwie spraw zagranicznych podkreślono, że rosyjskie ataki na pociągi, szkoły i schrony, które prowadzą do ofiar śmiertelnych, stanowią zbrodnie wojenne.

„Rosja musi zaprzestać agresji i ponieść odpowiedzialność” – podkreślono w litewskim MSZ.

Informację tę podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy w serwisie społecznościowym X.

Przypomnijmy, że Rosja celowo testuje granice zbiorowej obrony NATO, podejmując działania, które nie osiągają poziomu bezpośredniego ataku, co mogłoby doprowadzić do aktywacji artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. 

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