Na froncie doszło do 184 starć bojowych, z czego najwięcej miało miejsce na kierunku Pokrowskim
W ciągu ostatniej doby, od 4 do 5 listopada, na froncie doszło do 184 starć bojowych. Najbardziej intensywne ataki rosyjskich wojsk miały miejsce na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy powstrzymali 17 szturmów.
Ponadto w ciągu doby okupanci przeprowadzili 89 nalotów, zrzucając 289 kierowanych bomb lotniczych. Najeźdźcy wykorzystali również 7045 dronów-kamikadze i przeprowadzili 2449 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich.
W ciągu ostatniej doby lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły jeden obszar skupiska personelu oraz dwa punkty dowodzenia dronami wroga.
Według danych Sztabu Generalnego straty rosyjskich najeźdźców w ciągu doby wyniosły 2380 osób. Ukraińscy obrońcy zniszczyli również:
- jeden czołg;
- trzy bojowe pojazdy opancerzone;
- 23 systemy artyleryjskie;
- dwie rakietowe systemy ognia salwowego;
- pięć środków obrony przeciwlotniczej;
- pięć naziemnych kompleksów robotycznych;
- 1163 bezzałogowe statki powietrzne;
- 375 pojazdów;
- dwie jednostki sprzętu specjalnego.
Kierunki północno-słobożański i kurski
W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie przeprowadziły dwa ataki w rejonach Pokrowki i Bojaro-Leżaczów.
Kierunek południowo-słobozhański
Ukraińskie oddziały odparły sześć ataków wroga. Okupanci próbowali posunąć się naprzód w rejonach Ternowej, Starycy, Rybalczynego i Ambarnego.
Kierunek Kupiański
Na tym odcinku frontu w ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych.
Kierunek Liman
Siły obronne odparły sześć ataków rosyjskich najeźdźców. Wróg próbował posuwać się naprzód w rejonach Nowosergiivki, Stawków, Limanu i Zarichnego.
Kierunek Słowiański
Wojska rosyjskie przeprowadziły dwa ataki w pobliżu Nikonorówki i Mykołajówki.
Kierunek Kramatorska
W ciągu ostatnich 24 godzin przeciwnik nie prowadził aktywnych działań ofensywnych.
Kierunek Kostiantynów
Na tym odcinku frontu odnotowano 10 ataków wojsk rosyjskich. Najeźdźcy szturmowali pozycje ukraińskich obrońców w rejonach Kostiantynówki i Drużkivki.
Kierunek Pokrowski
Kierunek Pokrowski pozostaje jednym z najgorętszych na froncie. W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy powstrzymali 17 ataków wroga.
Wojska rosyjskie atakowały w rejonach Serhiiwki, Molodetskiego i Nowopawłówki. Okupanci próbowali również posuwać się naprzód w kierunku Toretska, Wilnego, Nowego Donbasu, Czernihówki i Dobropilla.
Kierunek Aleksandrów
Na kierunku Aleksandrówskim w ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych.
Kierunek Huliaipil
Ukraińscy obrońcy odparli dziewięć ataków wroga. Wojska rosyjskie próbowały posuwać się naprzód w pobliżu Zlagody, Ternuwatego, Dolinki, Girkiego i Jegorówki.
Kierunek Orichów
W ciągu ostatniej doby przeciwnik nie prowadził działań szturmowych.
Kierunek przydnieprowski
Na kierunku przydnieprowskim w ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie również nie przeprowadzały ataków szturmowych.
Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2380 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zaktualizował dane dotyczące strat rosyjskich okupantów według stanu na czwartek rano, 5 listopada 2026 roku.
W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 strategicznych obiektów w Rosji.
Od początku roku siły obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.
Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.