W ciągu ostatniej doby, od 4 do 5 listopada, na froncie doszło do 184 starć bojowych. Najbardziej intensywne ataki rosyjskich wojsk miały miejsce na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy powstrzymali 17 szturmów.

Ponadto w ciągu doby okupanci przeprowadzili 89 nalotów, zrzucając 289 kierowanych bomb lotniczych. Najeźdźcy wykorzystali również 7045 dronów-kamikadze i przeprowadzili 2449 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich.

W ciągu ostatniej doby lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły jeden obszar skupiska personelu oraz dwa punkty dowodzenia dronami wroga.

Według danych Sztabu Generalnego straty rosyjskich najeźdźców w ciągu doby wyniosły 2380 osób. Ukraińscy obrońcy zniszczyli również:

jeden czołg;

trzy bojowe pojazdy opancerzone;

23 systemy artyleryjskie;

dwie rakietowe systemy ognia salwowego;

pięć środków obrony przeciwlotniczej;

pięć naziemnych kompleksów robotycznych;

1163 bezzałogowe statki powietrzne;

375 pojazdów;

dwie jednostki sprzętu specjalnego.

Kierunki północno-słobożański i kurski

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie przeprowadziły dwa ataki w rejonach Pokrowki i Bojaro-Leżaczów.

Kierunek południowo-słobozhański

Ukraińskie oddziały odparły sześć ataków wroga. Okupanci próbowali posunąć się naprzód w rejonach Ternowej, Starycy, Rybalczynego i Ambarnego.

Kierunek Kupiański

Na tym odcinku frontu w ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych.

Kierunek Liman

Siły obronne odparły sześć ataków rosyjskich najeźdźców. Wróg próbował posuwać się naprzód w rejonach Nowosergiivki, Stawków, Limanu i Zarichnego.

Kierunek Słowiański

Wojska rosyjskie przeprowadziły dwa ataki w pobliżu Nikonorówki i Mykołajówki.

Kierunek Kramatorska

W ciągu ostatnich 24 godzin przeciwnik nie prowadził aktywnych działań ofensywnych.

Kierunek Kostiantynów

Na tym odcinku frontu odnotowano 10 ataków wojsk rosyjskich. Najeźdźcy szturmowali pozycje ukraińskich obrońców w rejonach Kostiantynówki i Drużkivki.

Kierunek Pokrowski

Kierunek Pokrowski pozostaje jednym z najgorętszych na froncie. W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy powstrzymali 17 ataków wroga.

Wojska rosyjskie atakowały w rejonach Serhiiwki, Molodetskiego i Nowopawłówki. Okupanci próbowali również posuwać się naprzód w kierunku Toretska, Wilnego, Nowego Donbasu, Czernihówki i Dobropilla.

Kierunek Aleksandrów

Na kierunku Aleksandrówskim w ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych.

Kierunek Huliaipil

Ukraińscy obrońcy odparli dziewięć ataków wroga. Wojska rosyjskie próbowały posuwać się naprzód w pobliżu Zlagody, Ternuwatego, Dolinki, Girkiego i Jegorówki.

Kierunek Orichów

W ciągu ostatniej doby przeciwnik nie prowadził działań szturmowych.

Kierunek przydnieprowski

Na kierunku przydnieprowskim w ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie również nie przeprowadzały ataków szturmowych.

Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2380 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zaktualizował dane dotyczące strat rosyjskich okupantów według stanu na czwartek rano, 5 listopada 2026 roku.

W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 strategicznych obiektów w Rosji.

Od początku roku siły obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.

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