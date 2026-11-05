ЗСУ за добу ліквідували 2380 російських окупантів, — Генштаб

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Протягом минулої доби українські захисники знищили ще 2380 російських військових. Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 5 листопада 2026 року.

Також армія РФ втратила десятки одиниць озброєння, військової техніки та понад тисячу безпілотників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовно втратила:

особового складу — 1 599 390 осіб (+2380 за добу);

танків — 12 454 одиниці (+1);

бойових броньованих машин — 25 643 одиниці (+3);

артилерійських систем — 51 902 одиниці (+23);

реактивних систем залпового вогню — 2254 одиниці (+2);

засобів протиповітряної оборони — 1738 одиниць (+5);

літаків — 452 одиниці;

гелікоптерів — 356 одиниць;

наземних робототехнічних комплексів — 3077 одиниць (+5);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 596 221 одиниця (+1163);

крилатих ракет — 5192 одиниці;

кораблів і катерів — 35 одиниць;

підводних човнів — 2 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн — 170 256 одиниць (+375);

спеціальної техніки — 4873 одиниці (+2).

Орієнтовну вартість втраченої Росією військової техніки можна оцінити за цінами окремих зразків озброєння. Водночас наведені розрахунки є приблизними: вони враховують різні модифікації техніки та усереднені ціни, а не фактичну вартість кожної знищеної одиниці.

Ракетне озброєння та безпілотники

Х-101 — близько 13 млн доларів за ракету;

«Калібр» — приблизно 6,5 млн доларів;

«Іскандер-М» — близько 3 млн доларів;

«Онікс» — приблизно 1,25 млн доларів;

Х-22 — близько 1 млн доларів;

«Точка-У» — орієнтовно 300 тис. доларів;

«Шахед-136» / «Герань-2» — від 20 до 40 тис. доларів.

За наведеними у вихідних розрахунках оцінками, втрати Росії у категорії крилатих ракет можуть становити близько 15,58 млрд доларів, а оперативно-тактичних безпілотників — приблизно 17,89 млрд доларів.

Орієнтовна вартість російських літаків суттєво відрізняється залежно від моделі:

Іл-76 — близько 86 млн доларів;

Су-35 — від 40 до 50 млн доларів;

Су-34 — приблизно 36 млн доларів;

Су-30СМ — близько 33 млн доларів;

Су-25 — орієнтовно 11 млн доларів;

Мі-28Н «Нічний мисливець» — близько 18 млн доларів;

Ка-52 «Алігатор» — приблизно 16 млн доларів.

За усередненими оцінками, вартість знищених російських літаків може сягати 13,56 млрд доларів, а гелікоптерів — близько 5,34 млрд доларів.

Середня вартість російської бронетехніки та артилерійського озброєння також залежить від типу й модифікації:

Т-90М «Прорив» — близько 4,5 млн доларів;

Т-80БВМ і Т-72Б3 — від 3 до 4 млн доларів;

САУ «Мста-С» — приблизно 4 млн доларів;

БМП-3 — близько 1 млн доларів;

БТР-82А — орієнтовно 500 тис. доларів.

За наведеними приблизними розрахунками, втрати РФ у танках оцінюються у 31,14 млрд доларів, артилерійських системах — у 77,85 млрд доларів, а бойових броньованих машинах — у 15,39 млрд доларів.

Орієнтовна вартість окремих російських систем:

ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) — близько 1,2 млрд доларів;

ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» — приблизно 25 млн доларів;

ЗРГК «Панцир-С1» — від 14 до 15 млн доларів.

За усередненою оцінкою, втрати Росії у категорії засобів ППО можуть становити близько 26,07 млрд доларів.

Серед прикладів вартості кораблів і підводних човнів:

ракетний крейсер «Москва» — близько 750 млн доларів;

ракетні корвети типу «Буян-М» — від 100 до 150 млн доларів;

великі десантні кораблі типу «Цезар Куніков» — приблизно 85 млн доларів;

підводний човен «Ростов-на-Дону» — близько 300 млн доларів.

За наведеними оцінками, загальна вартість втрачених Росією кораблів і катерів може сягати 2,1 млрд доларів, а двох підводних човнів — ще близько 600 млн доларів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На фронті протягом доби відбулося 179 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку, де російські війська 16 разів намагалися прорвати оборону Збройних сил України. Під час цих штурмів окупанти втратили майже 60 військовослужбовців.

Чернівецька бригада ТрО за місяць уразила понад 1000 ворожих цілей на Донеччині.

Українські військові у жовтні уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів у Росії.

Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів.

Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.

На фронті за добу відбулося 211 боєзіткнень, найгарячіше було на Костянтинівському напрямку.

За добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1590 окупантів, — Генштаб.

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