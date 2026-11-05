ВСУ за сутки уничтожили 2380 российских оккупантов, — Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 2380 российских военнослужащих. Генеральный штаб Вооружённых сил Украины обновил данные о потерях российских оккупантов по состоянию на утро четверга, 5 ноября 2026 года.

Также армия РФ потеряла десятки единиц вооружения, военной техники и более тысячи беспилотников.

По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия ориентировочно потеряла:

личного состава — 1 599 390 человек (+2380 за сутки);

танков — 12 454 единицы (+1);

боевых бронированных машин — 25 643 единицы (+3);

артиллерийских систем — 51 902 единицы (+23);

реактивных систем залпового огня — 2 254 единицы (+2);

средств противовоздушной обороны — 1 738 единиц (+5);

самолетов — 452 единицы;

вертолётов — 356 единиц;

наземных робототехнических комплексов — 3077 единиц (+5);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 596 221 единица (+1163);

крылатых ракет — 5192 единицы;

кораблей и катеров — 35 единиц;

подводных лодок — 2 единицы;

автомобильной техники и автоцистерн — 170 256 единиц (+375);

специальной техники — 4873 единицы (+2).

Ориентировочную стоимость утраченной Россией военной техники можно оценить по ценам отдельных образцов вооружения. В то же время приведенные расчеты носят приблизительный характер: они учитывают различные модификации техники и усредненные цены, а не фактическую стоимость каждой уничтоженной единицы.

Ракетное вооружение и беспилотники

Х-101 — около 13 млн долларов за ракету;

«Калибр» — примерно 6,5 млн долларов;

«Искандер-М» — около 3 млн долларов;

«Оникс» — примерно 1,25 млн долларов;

Х-22 — около 1 млн долларов;

«Точка-У» — ориентировочно 300 тыс. долларов;

«Шахед-136» / «Герань-2» — от 20 до 40 тыс. долларов.

Согласно оценкам, приведенным в исходных расчетах, потери России в категории крылатых ракет могут составить около 15,58 млрд долларов, а оперативно-тактических беспилотников — примерно 17,89 млрд долларов.

Ориентировочная стоимость российских самолетов существенно различается в зависимости от модели:

Ил-76 — около 86 млн долларов;

Су-35 — от 40 до 50 млн долларов;

Су-34 — примерно 36 млн долларов;

Су-30СМ — около 33 млн долларов;

Су-25 — ориентировочно 11 млн долларов;

Ми-28Н «Ночной охотник» — около 18 млн долларов;

Ка-52 «Аллигатор» — примерно 16 млн долларов.

По усреднённым оценкам, стоимость уничтоженных российских самолётов может достигать 13,56 млрд долларов, а вертолётов — около 5,34 млрд долларов.

Средняя стоимость российской бронетехники и артиллерийского вооружения также зависит от типа и модификации:

Т-90М «Прорыв» — около 4,5 млн долларов;

Т-80БВМ и Т-72Б3 — от 3 до 4 млн долларов;

САУ «Мста-С» — примерно 4 млн долларов;

БМП-3 — около 1 млн долларов;

БТР-82А — ориентировочно 500 тыс. долларов.

По приведенным приблизительным расчетам, потери РФ в танках оцениваются в 31,14 млрд долларов, в артиллерийских системах — в 77,85 млрд долларов, а в боевых бронированных машинах — в 15,39 млрд долларов.

Ориентировочная стоимость отдельных российских систем:

ЗРК С-400 «Триумф» (один дивизион) — около 1,2 млрд долларов;

ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» — примерно 25 млн долларов;

ЗРГК «Панцирь-С1» — от 14 до 15 млн долларов.

По усреднённой оценке, потери России в категории средств ПВО могут составить около 26,07 млрд долларов.

Среди примеров стоимости кораблей и подводных лодок:

ракетный крейсер «Москва» — около 750 млн долларов;

ракетные корветы типа «Буян-М» — от 100 до 150 млн долларов;

крупные десантные корабли типа «Цезарь Куников» — примерно 85 млн долларов;

подводная лодка «Ростов-на-Дону» — около 300 млн долларов.

По приведенным оценкам, общая стоимость потерянных Россией кораблей и катеров может достигать 2,1 млрд долларов, а двух подводных лодок — еще около 600 млн долларов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На фронте за сутки произошло 179 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском направлении, где российские войска 16 раз пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Во время этих штурмов оккупанты потеряли почти 60 военнослужащих.

Черновицкая бригада ТрО за месяц поразила более 1000 вражеских целей в Донецкой области.

Украинские военные в октябре поразили не менее 30 стратегических объектов в России.

Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

Добавим, что Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М».

На фронте за сутки произошло 211 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Константиновском направлении.

За сутки бойцы ВСУ ликвидировали еще 1590 оккупантов, — Генштаб.

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