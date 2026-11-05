В России дроны атаковали НПЗ в Рязани, который недавно возобновил работу

В ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

По его словам, в результате падения обломков были зафиксированы повреждения и возгорания на промышленных объектах в Рязани. Также губернатор заявил, что один человек пострадал. Часть города в настоящее время находится без света.

Одной из целей атаки стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, проектная мощность которого превышает 17 млн тонн нефти в год. Предприятие входит в число крупнейших НПЗ России.

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Завод производит широкий ассортимент нефтепродуктов, в частности автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и другую продукцию.

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О массированной атаке дронов на Рязанскую область сообщил губернатор региона Павел Малков.

Напомним, в ночь на 3 ноября беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнафта-ЯНОС» в российском Ярославле. После атаки на территории промышленной зоны вспыхнул пожар.

До этого дроны атаковали российский НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области.

В Уфе после атаки беспилотников вспыхнул пожар на НПЗ «Башнефть-Новойл».

В ночь на 30 октября беспилотники атаковали российский город Новокуйбышевск в Самарской области.

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