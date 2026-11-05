11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。此次袭击导致该市多家工业设施发生火灾，梁赞部分地区停电。

据他称，由于弹片坠落，里亚赞市的工业设施遭到破坏并发生火灾。州长还表示，有1人受伤。目前该市部分地区处于停电状态。

此次袭击的目标之一是梁赞炼油厂，其设计产能超过每年1700万吨原油。该企业是俄罗斯最大的炼油厂之一。

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该厂生产种类繁多的石油产品，包括汽车汽油、柴油、航空煤油、燃料油及其他产品。

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该地区州长帕维尔·马尔科夫通报了无人机对里亚赞州的大规模袭击事件。

回顾此前，11月3日凌晨，无人机袭击了位于俄罗斯雅罗斯拉夫尔的“斯拉夫纳夫塔-亚诺斯”炼油厂。袭击发生后，该工业区发生大火。

此前，无人机曾袭击了位于下诺夫哥罗德州的俄罗斯卢克石油炼油厂。

在乌法，巴什涅夫特-诺沃伊尔炼油厂在遭遇无人机袭击后发生火灾。

10月30日夜间，无人机袭击了俄罗斯萨马拉州的新库伊比舍夫斯克市。

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