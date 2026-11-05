过去24小时内，乌克兰守军又消灭了2380名俄罗斯军人。乌克兰武装力量总参谋部更新了截至2026年11月5日（星期四）上午的俄罗斯占领军伤亡数据。

此外，俄罗斯军队还损失了数十件武器装备、军事装备以及超过一千架无人机。

据乌克兰武装部队总参谋部消息，自全面入侵开始以来，俄罗斯的损失估计为：

人员——1 599 390人（24小时内增加2380人）；

坦克——12 454辆（+1）；

装甲战斗车——25 643辆（+3）；

火炮系统——51 902门（+23）；

多管火箭炮系统——2254门（+2）；

防空武器——1,738 套（+5）；

飞机——452架；

直升机——356架；

地面机器人系统——3077套（+5）；

作战-战术级无人机——596 221架（+1163）；

巡航导弹——5192架；

舰船和快艇——35艘；

潜艇——2艘；

汽车及油罐车——170 256辆（+375）；

特种装备——4873辆（+2）。

俄罗斯损失的军事装备的估算价值可根据个别武器型号的价格进行评估。 同时，上述计算结果仅为估算：它们考虑了装备的不同型号及平均价格，而非每件被摧毁装备的实际价值。

导弹武器和无人机

X-101——每枚约1300万美元；

“口径”导弹——约650万美元；

“伊斯坎德尔-M”——约300万美元；

“奥尼克斯”——约125万美元；

X-22——约100万美元；

“托奇卡-U”——约30万美元；

“沙赫德-136”/“格拉尼-2”——2万至4万美元。

根据原始计算中的估算，俄罗斯在巡航导弹方面的损失可能达到约155.8亿美元，而在作战战术无人机方面的损失则约为178.9亿美元。

俄罗斯飞机的估算价值因机型而异：

伊尔-76——约8600万美元；

苏-35——4000万至5000万美元；

苏-34——约3600万美元；

苏-30SM——约3300万美元；

苏-25——约1100万美元；

米-28N“夜猎者”——约1800万美元；

Ka-52“鳄鱼”——约1600万美元。

据平均估算，被击落的俄罗斯战机价值可能高达135.6亿美元，直升机价值则约为53.4亿美元。

俄罗斯装甲车辆和火炮武器的平均价值也取决于其类型和型号：

T-90M“突破”——约450万美元；

T-80BVM和T-72B3——300万至400万美元；

“姆斯塔-S”自行火炮——约400万美元；

BMP-3——约100万美元；

BTR-82A——约50万美元。

根据上述粗略估算，俄罗斯在坦克方面的损失估计为311.4亿美元，火炮系统方面为778.5亿美元，装甲战斗车辆方面为153.9亿美元。

部分俄罗斯武器系统的估算价值：

S-400“凯旋”防空导弹系统（一个营）——约12亿美元；

“托尔-M2”防空系统/“动物园-1M”雷达——约2500万美元；

“潘齐尔-S1”防空车——1400万至1500万美元。

据平均估算，俄罗斯在防空装备方面的损失可能达到约260.7亿美元。

以下是舰船和潜艇价值的部分示例：

导弹巡洋舰“莫斯科”号——约7.5亿美元；

“布扬-M”级导弹护卫舰——1亿至1.5亿美元；

“凯撒·库尼科夫”级大型登陆舰——约8500万美元；

“罗斯托夫-纳-多努”号潜艇——约3亿美元。

据上述估算，俄罗斯损失的舰船和快艇总价值可能高达21亿美元，而两艘潜艇的价值则约为6亿美元。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

过去24小时内，前线共发生179次交火。 最激烈的战斗发生在波克罗夫斯克方向，俄军曾16次试图突破乌克兰武装部队的防线。在这些突袭中，占领军损失了近60名军人。

切尔诺夫策特遣旅本月在顿涅茨克州摧毁了1000多个敌方目标。

10月，乌克兰军队摧毁了俄罗斯境内至少30处战略目标。

自今年年初以来，乌克兰国防军已摧毁了1000多艘俄罗斯快艇和船只。

此外，乌克兰国防军还摧毁了一座“伊斯坎德尔-M”导弹发射装置。

前线过去24小时内发生了211次交火，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向的战况最为激烈。

乌克兰总参谋部称，过去24小时内，乌克兰武装部队又消灭了1590名占领军。

关注我们在