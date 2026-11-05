在过去的几天里，俄军曾试图在战线的多个地段同时推进。然而，乌克兰国防军成功击退了敌军的进攻，并挫败了俄军实施进攻行动的计划。

11月3日和4日，俄军继续在苏姆州北部发动进攻，但因乌克兰武装部队在苏姆东北部发动的反攻而未能取得进展。 据一位关注俄罗斯北方集团军活动情况的消息人士透露，11月4日，占领军在米罗皮利亚方向加强了进攻。

与此同时，一位与俄罗斯西部军区有关的消息人士驳斥了关于俄军已控制利曼东北部扎里奇内地区的说法。 据其消息，该定居点仍处于争议性的“灰色地带”，俄军部队正试图在此站稳脚跟。

11月3日和4日，俄军还在斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克以东发动了进攻，但未能取得推进。乌克兰守军沿西维尔斯基·丁采河南岸以及斯洛维扬斯克东南方向展开了反击。

俄军在科斯蒂安蒂诺夫斯克-德鲁日基夫斯克方向的行动最为频繁。据乌克兰武装部队总参谋部数据，11月3日至4日期间，占领军在该地区发动了24次突击。这是该期间单一方向上攻击次数最多的一次。

与此同时，在相邻的多布罗皮尔方向，俄军的攻击强度有所下降。此前，占领军至少自2026年8月1日起便将主要兵力集中于该地区。

在多布罗皮尔方向，俄军于11月3日和4日继续展开进攻行动，但因遭到乌克兰部队的反击而未能取得推进。

在乌克兰南部，俄军同样未能取得推进。具体而言，11月3日和4日，占领军在古利亚皮尔方向以及扎波罗热州西部发动了进攻。乌克兰守军在奥里霍夫以南实施了反击。

据战争研究所（ISW）的报告显示。

乌克兰武装部队在苏梅州和顿涅茨克州取得推进并挫败了俄军的进攻——ISW

过去24小时内，乌克兰军队消灭了2180名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部公布了截至2026年11月4日的最新敌方伤亡统计数据。

乌克兰军队10月袭击了俄罗斯境内至少30处战略目标。

乌克兰武装部队打击了罗斯托夫州的“卡缅斯基”联合企业，已确认该设施受损。

自今年年初以来，乌克兰国防军已击沉超过一千艘俄罗斯快艇和船只。

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