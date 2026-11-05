W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2380 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zaktualizował dane dotyczące strat rosyjskich okupantów według stanu na poranek czwartku, 5 listopada 2026 roku.

Ponadto armia Federacji Rosyjskiej straciła dziesiątki sztuk uzbrojenia, sprzętu wojskowego oraz ponad tysiąc dronów.

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku pełnej inwazji Rosja straciła w przybliżeniu:

personelu — 1 599 390 osób (+2380 w ciągu doby);

czołgów — 12 454 sztuk (+1);

bojowych pojazdów opancerzonych — 25 643 sztuk (+3);

systemów artyleryjskich — 51 902 sztuk (+23);

systemów rakietowych ognia salwowego — 2 254 sztuk (+2);

środków obrony przeciwlotniczej — 1 738 sztuk (+5);

samolotów — 452 sztuki;

śmigłowców — 356 sztuk;

naziemnych kompleksów robotycznych — 3077 sztuk (+5);

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego — 596 221 sztuk (+1163);

pocisków skrzydłowych — 5192 sztuki;

okrętów i łodzi — 35 sztuk;

łodzi podwodnych — 2 sztuki;

pojazdów samochodowych i cystern — 170 256 sztuk (+375);

technika specjalistyczna — 4873 sztuki (+2).

Przybliżoną wartość sprzętu wojskowego utraconego przez Rosję można oszacować na podstawie cen poszczególnych modeli uzbrojenia. Jednocześnie podane obliczenia mają charakter przybliżony: uwzględniają one różne modyfikacje sprzętu oraz uśrednione ceny, a nie rzeczywistą wartość każdej zniszczonej jednostki.

Uzbrojenie rakietowe i drony

X-101 — około 13 mln dolarów za pocisk;

„Kalibr” — około 6,5 mln dolarów;

„Iskander-M” — około 3 mln dolarów;

„Onyx” — około 1,25 mln dolarów;

X-22 — około 1 mln dolarów;

„Tochka-U” — około 300 tys. dolarów;

„Shahed-136” / „Geran-2” — od 20 do 40 tys. dolarów.

Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w pierwotnych obliczeniach straty Rosji w kategorii pocisków skrzydłowych mogą wynieść około 15,58 mld dolarów, a w kategorii bezzałogowych statków powietrznych operacyjno-taktycznych — około 17,89 mld dolarów.

Orientacyjna wartość rosyjskich samolotów znacznie różni się w zależności od modelu:

Il-76 — około 86 mln dolarów;

Su-35 — od 40 do 50 mln dolarów;

Su-34 — około 36 mln dolarów;

Su-30SM — około 33 mln dolarów;

Su-25 — około 11 mln dolarów;

Mi-28N „Nocny Łowca” — około 18 mln dolarów;

Ka-52 „Aligator” — około 16 mln dolarów.

Według uśrednionych szacunków wartość zniszczonych rosyjskich samolotów może sięgać 13,56 mld dolarów, a śmigłowców — około 5,34 mld dolarów.

Średnia wartość rosyjskiej techniki pancernej i uzbrojenia artyleryjskiego zależy również od typu i modyfikacji:

T-90M „Proryw” — około 4,5 mln dolarów;

T-80BVM i T-72B3 — od 3 do 4 mln dolarów;

samobieżna armata „Msta-S” — około 4 mln dolarów;

BMP-3 — około 1 mln dolarów;

BTR-82A — około 500 tys. dolarów.

Zgodnie z podanymi przybliżonymi obliczeniami straty Federacji Rosyjskiej w czołgach szacuje się na 31,14 mld dolarów, w systemach artyleryjskich — na 77,85 mld dolarów, a w bojowych pojazdach opancerzonych — na 15,39 mld dolarów.

Orientacyjna wartość poszczególnych rosyjskich systemów:

system przeciwlotniczy S-400 „Triumf” (jedna dywizja) — około 1,2 mld dolarów;

system przeciwlotniczy „Tor-M2” / radar „Zoo-Park-1M” — około 25 mln dolarów;

system obrony przeciwlotniczej „Pantsir-S1” — od 14 do 15 mln dolarów.

Według uśrednionych szacunków straty Rosji w kategorii środków obrony przeciwlotniczej mogą wynieść około 26,07 mld dolarów.

Przykłady wartości okrętów i łodzi podwodnych:

krążownik rakietowy „Moskwa” — około 750 mln dolarów;

korwety rakietowe typu „Buian-M” — od 100 do 150 mln dolarów;

duże okręty desantowe typu „Cezar Kunikow” — około 85 mln dolarów;

okręt podwodny „Rostów nad Donem” — około 300 mln dolarów.

Według podanych szacunków łączna wartość utraconych przez Rosję okrętów i łodzi może sięgać 2,1 mld dolarów, a dwóch okrętów podwodnych — jeszcze około 600 mln dolarów.

Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na froncie w ciągu doby doszło do 179 starć bojowych. Najintensywniejsze walki toczyły się na kierunku Pokrowskim, gdzie wojska rosyjskie 16 razy próbowały przełamać obronę Sił Zbrojnych Ukrainy. Podczas tych szturmów okupanci stracili prawie 60 żołnierzy.

Czerniowicka brygada TrO w ciągu miesiąca zniszczyła ponad 1000 celów wroga w obwodzie donieckim.

W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.

Siły Obronne Ukrainy od początku roku zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.

Na froncie w ciągu doby doszło do 211 starć bojowych, najgorętsze walki toczyły się na kierunku Kostiantynów.

W ciągu doby żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali kolejnych 1590 okupantów — poinformował Sztab Generalny.

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