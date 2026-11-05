10月，俄罗斯各机场取消了超过3万趟原定航班

2026年10月，俄罗斯原定6.92万个航班中，近3.4万个航班被延误或取消。主要原因是由于无人机袭击威胁，机场运营频繁受到限制。

当月，俄罗斯各机场共暂停或限制运营近500次。其中，莫斯科航空枢纽受这些措施的影响最为严重。

据公布的数据，仅有3.55万个航班按计划执行，占总数的51.3%。 另有3.07万个航班（44.4%）出现延误，约3000个航班（4.4%）被取消。

因此，10月期间俄罗斯近一半的航班出现延误或根本未能起飞。

当月，俄罗斯各机场共495次实施了航班起降的临时限制措施。这些措施涉及该国49个机场。

限制措施的累计时长为2092机场小时。该指标反映的是所有机场的总停航时间，而非单次航班停飞的持续时间。