W październiku ukraińskie drony odwołały ponad 30 tysięcy lotów w Rosji

W październiku 2026 roku w Rosji wstrzymano lub odwołano prawie 34 tysiące lotów spośród 69,2 tysiąca zaplanowanych. Główną przyczyną były regularne ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk spowodowane zagrożeniem atakami dronów.

W ciągu miesiąca rosyjskie porty lotnicze prawie 500 razy zawieszały lub ograniczały swoją działalność. Najbardziej ucierpiał na tych działaniach moskiewski węzeł lotniczy.

Zgodnie z opublikowanymi danymi zgodnie z rozkładem zrealizowano jedynie 35,5 tys. lotów, czyli 51,3% ogólnej liczby. Kolejne 30,7 tys. lotów (44,4%) zostało opóźnionych, a około 3 tys. (4,4%) odwołano.

W ten sposób prawie co drugi lot w Rosji w październiku odbył się z opóźnieniem lub w ogóle nie został zrealizowany.

W ciągu miesiąca rosyjskie lotniska 495 razy wprowadzały tymczasowe ograniczenia dotyczące przyjmowania i odlotów samolotów. Środki te dotyczyły 49 lotnisk w kraju.

Łączny czas trwania ograniczeń wyniósł 2092 godziny lotniskowe. Wskaźnik ten odzwierciedla łączny czas przestoju wszystkich lotnisk, a nie czas trwania pojedynczego okresu wstrzymania ruchu lotniczego.