W październiku ukraińskie drony odwołały ponad 30 tysięcy lotów w Rosji
W październiku 2026 roku w Rosji wstrzymano lub odwołano prawie 34 tysiące lotów spośród 69,2 tysiąca zaplanowanych. Główną przyczyną były regularne ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk spowodowane zagrożeniem atakami dronów.
W ciągu miesiąca rosyjskie porty lotnicze prawie 500 razy zawieszały lub ograniczały swoją działalność. Najbardziej ucierpiał na tych działaniach moskiewski węzeł lotniczy.
Zgodnie z opublikowanymi danymi zgodnie z rozkładem zrealizowano jedynie 35,5 tys. lotów, czyli 51,3% ogólnej liczby. Kolejne 30,7 tys. lotów (44,4%) zostało opóźnionych, a około 3 tys. (4,4%) odwołano.
W ten sposób prawie co drugi lot w Rosji w październiku odbył się z opóźnieniem lub w ogóle nie został zrealizowany.
W ciągu miesiąca rosyjskie lotniska 495 razy wprowadzały tymczasowe ograniczenia dotyczące przyjmowania i odlotów samolotów. Środki te dotyczyły 49 lotnisk w kraju.
Łączny czas trwania ograniczeń wyniósł 2092 godziny lotniskowe. Wskaźnik ten odzwierciedla łączny czas przestoju wszystkich lotnisk, a nie czas trwania pojedynczego okresu wstrzymania ruchu lotniczego.
W porównaniu z wrześniem liczba wprowadzonych ograniczeń wzrosła o 27%, a ich łączny czas trwania – o 16%.
Najwięcej problemów wystąpiło w moskiewskim węźle lotniczym. W czterech stołecznych portach lotniczych w październiku 82 razy ograniczano loty, a łączny czas trwania takich działań wyniósł 262 godziny.
Jest to najwyższy wskaźnik odnotowany na moskiewskich lotniskach od początku 2025 roku.
Regularne ograniczenia ruchu lotniczego stały się jedną z konsekwencji ataków dronów na terytorium Rosji. Ze względu na zagrożenie ze strony dronów władze lotnicze są zmuszone do tymczasowego wstrzymywania lotów, co prowadzi do opóźnień, odwołań lotów i zakłóceń w rozkładach lotów linii lotniczych.
Informację tę podano z powołaniem się na rosyjskie media propagandowe.
Rosja ograniczyła loty we wszystkich portach lotniczych moskiewskiego węzła lotniczego.
Wideo: Wszystkie cztery lotniska w Moskwie wstrzymały przyjmowanie lotów z powodu ataku dronów.