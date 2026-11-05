В октябре российские аэропорты отменили более 30 тысяч запланированных рейсов

В октябре 2026 года в России были задержаны или отменены почти 34 тысячи авиарейсов из 69,2 тысячи запланированных. Основной причиной стали регулярные ограничения работы аэропортов из-за угрозы атак беспилотников.

В течение месяца российские аэропорты почти 500 раз приостанавливали или ограничивали работу. Больше всего от этих мер пострадал московский авиационный узел.

По обнародованным данным, по расписанию выполнили лишь 35,5 тыс. рейсов, или 51,3% от общего количества. Еще 30,7 тыс. рейсов (44,4%) были задержаны, а примерно 3 тыс. (4,4%) — отменены.

Таким образом, почти каждый второй авиарейс в России в течение октября состоялся с задержкой или вообще не был выполнен.

В течение месяца российские аэропорты 495 раз вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Эти меры коснулись 49 аэропортов страны.

Общая продолжительность ограничений составила 2092 аэропорто-часа. Этот показатель отражает общее время простоя всех аэропортов, а не продолжительность отдельного периода приостановки авиасообщения.