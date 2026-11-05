11月5日，位于前线附近的斯特茨基夫卡以及苏姆市社区斯特茨基夫斯基区其他居民点的居民报告称，天然气供应已中断。当地居民强调，天然气供应中断给日常生活带来了严重困难。

鉴于此情况，居民们已向地方及地区政府求助，请求其介入并协助尽快恢复天然气供应。

据鲁登科介绍，他出生并成长的斯特茨基夫卡目前位于苏姆州前线地区，紧邻俄罗斯库尔斯克州的边界。

由于天然气供应中断，这个拥有数千居民的乡辖区居民陷入了困境。随着冬季寒冷天气的临近，人们尤为担忧，因为天然气供应对于日常生活和房屋供暖至关重要。

“我的同乡们说：这是危及生存的紧急状况，”鲁登科强调道。

当地居民已公开致函苏梅市及省当局、相关部委以及天然气分销服务机构（特别是“苏梅天然气公司”）。他们请求设法确保前线居民点获得天然气供应。

该帖子作者还呼吁苏梅州军事行政管理局、苏梅市军事行政管理局以及中央政府代表关注这一问题。

“斯特茨基夫村的村民请求当局不要让前线村庄独自面对这一问题，并设法确保居民的天然气供应，”鲁登科指出。

据报道，此消息引用了谢尔盖·鲁登科在Facebook上的帖子。

在被占领的卢甘斯克州，已有18个居民点断气。

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