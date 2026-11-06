尼古拉耶夫市将开设一个新的中转中心，用于安置从赫尔松州撤离的人员

尼古拉耶夫计划在未来两周内开设一个额外的中转中心，用于接收从赫尔松州撤离的人员。 扩建此类设施网络是为了应对即将到来的严峻秋冬时节，并确保为流离失所者提供安全的居住条件。

维塔利·别兹金部长强调，鉴于乌克兰即将面临的严冬，增加疏散人员的过境中心数量至关重要。

据这位政府官员称，组织从南部地区撤离工作具有一定的特殊性。特别是，赫尔松州的居民往往不愿离开熟悉的家园，也不愿迁往其他地区。

部长解释说，部分公民只同意在赫尔松市辖区内或邻近地区内转移。“当然，情况并不简单。 以南部为例，那里有其特殊性：民众原则上不愿离开——即使不离开赫尔松市辖区，也不愿离开赫尔松州或尼古拉耶夫州，”贝兹金指出。

正因如此，扩大中转中心网络已成为政府的优先事项之一，这些中心将为疏散后的人员提供临时安置。

在冬季来临之际，此类基础设施显得尤为重要，因为除了安全威胁外，还面临着电力供应和供暖中断的风险。

据该部长介绍，新建的中转中心不仅计划用于接收被疏散的民众，还将作为紧急情况下为民众提供援助的补充场所。

“在秋冬季节，考虑到即将到来的严冬，我们的任务是增加用于疏散的中转中心数量。 显然，这些中心还将作为‘韧性点’或‘坚韧据点’使用，因此将配备避难所、发电机等设施。对于来自活跃交战区的人们来说，这可能是他们在冬季获得更安全、更舒适居留条件的一种选择。 “因此，我们正在增加此类中心的数量：例如，在未来两周内，我们计划在尼古拉耶夫市增设一个专门用于从赫尔松州疏散民众的中心，”贝兹金表示。

与此同时，扩建中转基础设施仅是国家支持境内流离失所者政策的一个环节。部长还强调，有必要完善疏散后对民众的后续支持。

据他介绍，现行体系尚无法在搬迁的各个阶段为流离失所者提供全面支持。特别是，抵达中转中心后，人们在寻找住房、就业以及在新社区安顿方面都需要帮助。

社区、领土及境内流离失所者事务部长维塔利·别兹金在接受《格拉夫科姆》采访时透露了这一情况。

奥列什科的疏散工作将分三个阶段进行——卢比涅茨。

在赫尔松州，仍有132名儿童滞留在强制疏散区内。

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