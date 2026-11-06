W Mikołajowie zostanie otwarte nowe centrum tranzytowe dla osób ewakuowanych z obwodu chersońskiego

W Mykołajowie planuje się otwarcie w ciągu najbliższych dwóch tygodni dodatkowego ośrodka tranzytowego dla osób ewakuowanych z obwodu chersońskiego. Rozbudowa sieci takich placówek wiąże się z przygotowaniami do trudnego okresu jesienno-zimowego oraz koniecznością zapewnienia przesiedleńcom bezpiecznych warunków pobytu.

Minister Witalij Bezgin podkreślił, że biorąc pod uwagę trudną zimę, jaka czeka Ukrainę, ważne jest zwiększenie liczby ośrodków tranzytowych dla ewakuowanych.

Według ministra organizacja ewakuacji z regionów południowych ma pewne specyficzne cechy. W szczególności mieszkańcy obwodu chersońskiego często odmawiają opuszczenia swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania i przeniesienia się do innych obwodów.

Minister wyjaśnił, że część obywateli zgadza się na przeniesienie jedynie w obrębie gminy chersońskiej lub sąsiednich regionów. „Oczywiście sytuacja nie jest prosta. Jeśli weźmiemy na przykład południe, to ma ono swoją specyfikę: obywatele w zasadzie nie chcą wyjeżdżać – jeśli nie poza gminę chersońską, to poza granice obwodów chersońskiego lub mykolaivskiego” – zaznaczył Bezgin.

Właśnie dlatego jednym z priorytetów rządu stało się rozbudowanie sieci ośrodków tranzytowych, które zapewnią tymczasowe zakwaterowanie ludziom po ewakuacji.

Taka infrastruktura nabiera szczególnego znaczenia w przededniu zimy, kiedy do zagrożeń bezpieczeństwa dochodzą ryzyka związane z przerwami w dostawach energii elektrycznej i ogrzewania.

Według ministra nowe ośrodki tranzytowe mają służyć nie tylko do przyjmowania ewakuowanych obywateli, ale także jako dodatkowe miejsca wsparcia dla ludności w sytuacjach nadzwyczajnych.

„W okresie jesienno-zimowym, biorąc pod uwagę to, jak ciężka zima nas czeka, naszym zadaniem jest zwiększenie liczby ośrodków tranzytowych przeznaczonych do ewakuacji. Oczywiste jest, że będą one również wykorzystywane jako „punkty oparcia” lub punkty niezłomności, dlatego zostaną wyposażone w schronienia, generatory i podobne elementy. Dla osób z obszaru aktywnych działań wojennych może to być opcja zapewniająca bezpieczniejszy i wygodniejszy pobyt w okresie zimowym. Dlatego zwiększamy liczbę takich ośrodków: na przykład w ciągu dwóch tygodni, właśnie w celu ewakuacji z obwodu chersońskiego, planujemy otworzyć dodatkowy ośrodek w Mikołajowie” – poinformował Bezgin.

Jednocześnie rozbudowa infrastruktury tranzytowej stanowi jedynie jeden z elementów państwowej polityki wsparcia osób wewnętrznie przesiedlonych. Minister zwraca również uwagę na konieczność udoskonalenia opieki nad osobami po ewakuacji.

Jak twierdzi, obecny system nie zapewnia jeszcze pełnego wsparcia dla przesiedleńców na wszystkich etapach przeprowadzki. W szczególności po przybyciu do ośrodka tranzytowego osoba potrzebuje pomocy w znalezieniu mieszkania, znalezieniu pracy oraz zadomowieniu się w nowej społeczności.

O tym w wywiadzie dla „Glavkomu” opowiedział minister ds. społeczności, terytoriów i osób wewnętrznie przesiedlonych Witalij Bezgin.

Ewakuacja z Oleszok odbędzie się w trzech etapach — Lubinec.

W obwodzie chersońskim 132 dzieci pozostaje w strefie obowiązkowej ewakuacji.

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