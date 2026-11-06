В Николаеве откроют новый транзитный центр для эвакуированных из Херсонской области

В Николаеве в течение ближайших двух недель планируется открыть дополнительный транзитный центр для людей, которых эвакуируют из Херсонской области. Расширение сети таких учреждений связано с подготовкой к сложному осенне-зимнему периоду и необходимостью обеспечить переселенцам безопасные условия пребывания.

Министр Виталий Безгин подчеркнул, что, учитывая сложную зиму, которая ожидается в Украине, важно увеличить количество транзитных центров для эвакуированных.

По словам чиновника, организация эвакуации из южных регионов имеет определенные особенности. В частности, жители Херсонской области часто отказываются покидать привычное место проживания и переезжать в другие области.

Министр пояснил, что часть граждан соглашается на перемещение только в пределах Херсонской общины или соседних регионов. «Конечно, ситуация непростая. Если взять, к примеру, Юг, там есть своя специфика: граждане, в принципе, не хотят уезжать — если не за пределы Херсонской общины, то за пределы Херсонской или Николаевской областей», — отметил Безгин.

Именно поэтому одним из приоритетов правительства стало расширение сети транзитных центров, которые будут обеспечивать временное пребывание людей после эвакуации.

Особое значение такая инфраструктура приобретает в преддверии зимы, когда к угрозам безопасности добавляются риски перебоев с электроснабжением и отоплением.

По словам министра, новые транзитные центры планируется использовать не только для приема эвакуированных граждан, но и в качестве дополнительных пунктов поддержки населения во время чрезвычайных ситуаций.

«В осенне-зимний период, учитывая, какая тяжелая зима нас ожидает, наша задача — увеличить количество транзитных центров для эвакуации. Очевидно, что они также будут использоваться как «точки устойчивости» или пункты непоколебимости, поэтому будут обеспечены укрытиями, генераторами и подобным оборудованием. Для людей из зоны активных боевых действий это может стать вариантом для более безопасного и комфортного пребывания в зимний период. Поэтому мы увеличиваем количество таких центров: например, в течение двух недель именно для эвакуации из Херсонской области мы планируем открыть дополнительный центр в Николаеве», – сообщил Безгин.

В то же время расширение транзитной инфраструктуры является лишь одним из элементов государственной политики поддержки внутренне перемещенных лиц. Министр также обращает внимание на необходимость совершенствования сопровождения людей после эвакуации.

По его словам, действующая система пока не обеспечивает полноценной поддержки переселенцев на всех этапах переезда. В частности, после прибытия в транзитный центр человек нуждается в помощи с поиском жилья, трудоустройством и обустройством в новой общине.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин.

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