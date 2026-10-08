На Херсонщині 132 дитини залишаються в зоні обов’язкової евакуації

На деокупованій території Херсонської області досі залишаються 132 дитини, які перебувають у зоні обов’язкової евакуації. Частину дітей поки не вдалося вивезти через постійні російські обстріли, атаки дронів та заміновані маршрути.

На деокупованій частині Херсонщини в населених пунктах, де діє обов’язкова евакуація, залишаються 132 дитини. Йдеться про території Херсонського, Бериславського та Каховського районів. За її словами, через небезпечну ситуацію в окремих населених пунктах влада запровадила обов’язкову евакуацію. Також там заборонили в’їзд родин із дітьми. «Через складну безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Херсонського, Бериславського та Каховського районів запроваджено обов’язкову евакуацію населення та заборону на в’їзд родин із дітьми. Наразі в зоні обов’язкової евакуації залишаються 132 дитини», — зазначила Османова.

Найбільше дітей залишається у Херсонській громаді. Там наразі перебувають 125 дітей. Водночас із громади вже вдалося евакуювати 540 дітей. Ще двоє дітей залишаються у Милівській громаді. Звідти раніше евакуювали 14 дітей. У Бериславі досі перебувають двоє дітей. Ще троє дітей залишаються у селі Станіслав.

Щодо дітей із Берислава та Станіслава суди вже ухвалили рішення про їхнє відібрання без позбавлення батьківських прав. Причиною стала відмова батьків евакуювати дітей із небезпечних районів. Однак виконати ці рішення поки не вдалося. Причина — складна ситуація з безпекою. Евакуаційні групи не можуть просто заїхати в населений пункт, забрати дітей і виїхати. Кожен такий маршрут потребує окремої підготовки та оцінки ризиків. «Евакуацію ускладнюють заміновані маршрути, загроза ударів російських безпілотників та артилерійських обстрілів. Кожна така операція потребує особливої обережності й ретельної координації», — пояснила Османова.

Попри небезпеку, евакуація з Херсонщини продовжується. Основна мета — вивезти людей із районів, які регулярно потрапляють під російські удари. Особливу увагу приділяють дітям. Саме тому питання їхньої евакуації залишається на постійному контролі Херсонської ОВА. Влада наголошує, що залишатися в населених пунктах, де оголошена обов’язкова евакуація, небезпечно. Російські війська регулярно атакують Херсонщину безпілотниками та артилерією, а окремі маршрути залишаються замінованими.

Тому евакуаційні команди працюють максимально обережно, щоб одночасно вивезти людей із небезпеки та не наражати на ризик самих учасників евакуації. Про це повідомила начальниця управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Ельвіна Османова.

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