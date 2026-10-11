Відео: Українські військові знищили два російські човни разом з екіпажами

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Сили оборони України знищили два човни російських військ, на борту яких перебував особовий склад. Інші подробиці операції не уточнюються.

Про це 34-та окрема бригада морської піхоти повідомила у Фейсбуці, оприлюднивши кадри бойової роботи.

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«Кожна спроба окупантів щось змінити на свою користь закінчується для них однаково», – наголошують військові.

Раніше РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

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