РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі

0:00 / 0:00

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та дев’яти населених пунктах Харківської області. Унаслідок атак постраждали шестеро людей, серед них — 14-річний хлопець.

За словами Олега Синєгубова, у Харкові поранення отримали три жінки віком 42, 53 та 63 роки, а також 46-річний чоловік. Ще одна, 32-річна жінка, зазнала гострої реакції на стрес.

Також російські війська атакували село Хотімля Старосалтівської громади, де поранено 14-річного хлопця.

«У м. Харків зазнали поранень жінки 42, 53, 63 років та 46-річний чоловік, гостру реакцію на стрес отримала 32-річна жінка; у с. Хотімля Старосалтівської громади поранено 14-річного хлопця», — написав Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Загалом унаслідок російських ударів по Харкову та області постраждали шестеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакувалиУкраїну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони Українизавдалиударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

Читай нас у